Сидят без света и по колено в воде: в Чебаркуле в квартире многоэтажки рухнул потолок

В Чебаркуле многоквартирный дом разрушается из-за дырявой крыши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в минувшую субботу в жилом доме №28 по улице Мира. Во время ливня в одной из квартир на последнем этаже частично обвалился потолок.

К счастью, в момент обрушения хозяин квартиры находился в соседней комнате и слышал лишь треск. По словам мужчины, насквозь промокший потолок не выдержал штукатурку с приклеенной на нее плиткой.

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Вот уже несколько лет жильцы не могут добиться капитального ремонта кровли: в ней зияют огромные дыры, кое-где наспех залитые бетоном. Когда идут ливни, жилое строение топит до второго этажа, о чем свидетельствуют подтеки на стенах подъезда и ржавчина на электрощитках.

Кроме того, в период дождей собственники квартир вынуждены оставаться без электричества, чтобы избежать замыкания электропроводки, сообщает, U24.

Кстати, в комнате с обвалившимся потолком свет не включается даже в сухую погоду: два года назад во время потопа закоротило проводку. Чинить электричество, пока протекает крыша, жильцы дома считают пустой тратой времени.

В ближайшее время собственники квартир намерены обратиться в прокуратуру. Однако кого и за что привлекать к ответственности, пока непонятно. Организация, обслуживающая дом, занимается лишь текущими вопросами, а капитальный ремонт дома по плану назначен в 2018 году. При этом на счету регоператора пока собрана лишь половина суммы, необходимой для замены кровли.

Челябинск, Юлия Димова

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