«Неполно, недостоверно»: общественники требуют перенести общественные слушания по межеванию территории Томинского поселения до завершения корректировки проекта Томинского ГОКа

Активисты «Стоп-ГОК» в очередной раз упрекнули чиновников в предоставлении для публичных слушаний неполной и недостоверной информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичные слушания по проектам планировки и межевания Томинского сельского поселения в связи со строительством Томинского ГОКа, назначенные на 23 июня, должны быть перенесены. Об этом заявила активистка движения «Стоп-ГОК» Светлана Князева.

Причина переноса – неудовлетворительное качество подготовленных к слушаниям документов. «Представленная на публичные слушания проектная документация не соответствует требованиям статей №№ 42, 43, 45 Градостроительного Кодекса РФ в части полноты и достоверности информации по производственной площадке Томинского ГОКа», – настаивает общественница и ученая.

Так, состав производственной площадки в проекте планировки и межевания не соответствует составу в документации «Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки Томинского сельского поселения», являющейся основополагающей, отмечает Светлана Князева. Например, в нем отсутствуют сооружения по обезвоживанию (сгущению) мокрых хвостов обогатительной фабрики. В пояснительной записке лишь упомянуты «сливы сгустителей хвостов обогащения», направляемые в гидротехническое сооружение (ГТС). Однако эта фраза не подтверждена информацией о сооружениях по сгущению, отсутствующей как в текстовой, так и в графических частях проекта планировки и межевания.

Кроме того, в документе отсутствует и такая важная часть скорректированного проекта, как пульпопроводы для передачи сгущенных хвостов на захоронение. В пояснительной записке это объяснили тем, что «решение по отводу сгущенной пульпы отвальных продуктов обогащения (хвостов) находится в стадии ТЭО».

Далее, вместо Экспертного заключения на «Проект обоснования размера (предварительной) расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «Томинского ГОКа», на публичные слушания представлен «муляж» (кукла), состоящий из 2-х листов: заглавный лист и последний лист с подписями экспертов. Это не позволяет проверить правильность расчетов. Кроме того, вариант документа к проекту 2015 года «был выполнен без учета в составе неорганической пыли высокотоксичных металлов 1 и 2 класса опасности из состава руд, что противоречит требованиям действующих нормативов», – отмечает Светлана Князева. Между тем, уточнение (увеличение) размера (предварительной) расчетной СЗЗ увеличит количество переселяемых жителей. «Это чрезвычайно важно!!!» – настаивает общественница.

Наконец, в представленной для обсуждения документации отсутствует конкретная информация о планируемом уничтожении 19 лесных кварталов пригородной зеленой зоны Челябинска, являющихся «легкими» промышленного гиганта, дающими сегодня городу 55% чистого воздуха, отмечает Светлана Князева.

«Представленная на публичные слушания документация проектов планировки и межевания не соответствуют в полной мере требованиям Градостроительного кодекса, требует доработки после корректировки в полном объеме проекта Томинского ГОКа и проекта генерального плана Томинского сельского поселения, – делает вывод общественница. – Объявленные публичные слушания преждевременны, должны быть аннулированы. Не впервые на публичные слушания представлена недоработанная, недостоверная проектная документация, что свидетельствует о несоответствующей работе администрации Сосновского муниципального района, о неуважении к гражданам».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.17

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