На чиновников Миасса завели дело о земельных аферах

Следователи объяснили визит силовиков в мэрию Миасса.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня с 8 часов в администрации Миасса проходили обыски. Представители УФСБ заперлись в кабинете с главой Геннадием Васьковым и руководителем аппарата Николаем Беляевым, никого к ним не подпуская.

По некоторым данным, оперативников интересовали личные дела мэра, а также руководителя МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяны Иванниковой. Также силовики изъяли земельную документацию.

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Впоследствии выяснилось, что оперативно-следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с муниципальной собственностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в 2016 году неустановленные должностные лица администрации Миасса провернули мошенническую схему с отчуждением земельных участков.

В настоящее время проводится комплекс неотложных действий, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Расследование дела взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.06.17

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