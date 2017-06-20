На чиновников Миасса завели дело о земельных аферах

Следователи объяснили визит силовиков в мэрию Миасса.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня с 8 часов в администрации Миасса проходили обыски. Представители УФСБ заперлись в кабинете с главой Геннадием Васьковым и руководителем аппарата Николаем Беляевым, никого к ним не подпуская.
По некоторым данным, оперативников интересовали личные дела мэра, а также руководителя МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяны Иванниковой. Также силовики изъяли земельную документацию.
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Впоследствии выяснилось, что оперативно-следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с муниципальной собственностью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в 2016 году неустановленные должностные лица администрации Миасса провернули мошенническую схему с отчуждением земельных участков.
В настоящее время проводится комплекс неотложных действий, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению. Расследование дела взято на контроль руководством регионального СК.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 20.06.17
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