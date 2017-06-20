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У челябинца изъяли более сотни фальшивых бланков ОСАГО

У челябинца изъяли более сотни фальшивых бланков ОСАГО

В Челябинске задержали продавца поддельных автостраховок.

Как сообщил РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, фальшивыми бланками ОСАГО промышлял 30-летний местный житель.

Документы мужчина распечатывал на цветном принтере и продавал их по цене 1,5 тысячи рублей за штуку.

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В ходе обысков в квартире задержанного изъято 114 поддельных бланков, 150 квитанций страховой компании, два ноутбука и принтер.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За подделку, изготовление и сбыт фальшивых документов мужчине грозит максимум два года тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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