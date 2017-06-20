«Что это – глупость или измена?» Новый муниципальный перевозчик Челябинска закрыл десять автобусных маршрутов

Челябинск, Июнь 20 (Новый День, Виктор Елисеев) –Руководитель нового муниципального перевозчика сделал гигантский шаг к уничтожению городской транспортной сферы.

Как передает корреспондентРИА «Новый День», вслед за оптимизацией работы садовых маршрутов (теперь они ходят лишь четыре дня в неделю – в среду, пятницу, субботу и воскресенье), с сегодняшнего дня отменены 10 городских автобусных маршрутов. Автобусы не вышли на маршруты №№14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43, 52. На №17 осталась только одна машина.Столь радикальное решение директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод решил ни с кем не согласовывать, хоть де-юре предприятие принадлежит мэрии.

Отмену маршрутов (временную, подчеркивает руководство перевозчика) в ОГТ объясняют нехваткой подвижного состава. При этом заявляют, что речь идет только о непопулярных маршрутах.

«Дмитрий Холод объяснил, что автобусы были распределены на ликвидные маршруты, чтобы заработать деньги на ремонт простаивающих машин и не просить их из бюджета города, – рассказал РИА «Новый День» начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов. – Он сказал, что пассажиры были заранее оповещены об изменениях с помощью объявлений в салонах автобусов. Но дело даже не в этом. Ведь у нас есть социальные маршруты, на которых ездят пенсионеры, студенты. И принимать столь радикальное решение, ни с кем его не согласовав… Сегодня будем обсуждать это на совещании у заместителя главы города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова».

Между тем, среди десятка якобы непопулярных маршрутов есть, к примеру, автобусы №15 и №16, соединяющие ЧМЗ со студгородком в центре Челябинска. Есть маршрут №18, еще недавно очень востребованным. Но сначала транспортники зачем-то изменили схему его движения, а потом начались перебои с подвижным составом и «дыры» в расписании. В итоге челябинцы начали просто теряться. Не зная, дождутся ли они очередной «восемнадцатый», горожане просто стали пользоваться услугами «маршрутчиков».

По сути, решение руководства о «перераспределении» автобусов (по словам Романа Болотова, данные ГЛОНАСС говорят, что количество машин на дорогах города, действительно, не уменьшилось) ставит в ситуацию некогда популярного маршрута №18 весь муниципальный автотранспорт. Сегодня из 27 муниципальных автобусных маршрутов «встали» 10, а на самом деле – 11 (вряд ли один автобус №17 удовлетворит горожан). Это временно, заверяют в ОГТ. Насколько временно? Уверено ли руководство предприятия, что к моменту, когда на маршруты вернутся автобусы, горожане будут еще помнить их, а не пересядут окончательно на «маршрутки»?

Но дело не только в этом. Кто гарантирует, что в следующий раз г-н Холод не сочтет «нерентабельными» другие маршруты и не закроет их. В итоге муниципальный транспорт проваливается в абсолютный хаос. Сегодняшнее решение говорит челябинцам только об одном: муниципальный перевозчик и не думает гарантировать им сколь-нибудь предсказуемую работу городских маршрутов. По сути, теперь муниципальное ООО «Общественный городской транспорт» встало на один уровень с «маршрутчиком»-теневиком, который захотел – вышел на маршрут, не захотел – не вышел. И ни перед кем не отчитывается.

Зато частные перевозчики дают хоть какую-то гарантию, что их «маршрутка» приедет к остановке в определенное время. По сути, последние действия г-на Холода «выдавливают» горожан из муниципального транспорта в частный.

Назвать такое поведение на рынке пассажирских перевозок примером грамотного ведения хозяйственной деятельности вряд ли возможно. «Что это – глупость или измена?» – воскликнул 1 ноября 1916 года по совершенно другому поводу лидер партии кадетов Павел Милюков. Но в какой-то мере этот вопрос можно адресовать и к нынешней ситуации. Так что же это – сознательная работа на уничтожение муниципального транспорта с целью «сдать» потом все маршруты частникам? Или элементарная некомпетентность?

Впрочем, ожидать компетентного подхода от человека, пришедшего в транспорт из сферы ЖКХ, может только очень доверчивый человек. К таковым и относится, видимо, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, всегда готовый дать еще один шанс людям, с которыми «приятно работать». Не смутил же градоначальника развал МУП «Челябинские сети теплоснабжения», которым руководил Дмитрий Холод.

Помнится, когда «единоросса», председателя комиссии Челябинской городской Думы по ЖКХ, благоустройству и природопользованию Дмитрия Холода назначили на должность директора ООО «Общественный городской транспорт», в коридорах власти это решение объяснили его верностью руководству города и партии «Единая Россия». Видимо, для работы в столь социально значимом направлении одной «верности» не достаточно.

Челябинск. Другие новости 20.06.17

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