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Прокуратура нашла в аэропорту Челябинска опасные отходы

Прокуратура нашла в аэропорту Челябинска опасные отходы

При проверке аэропорта «Челябинск» прокуратура наткнулась на опасные отходы.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку исполнения экологического законодательства в аэропорту «Челябинск».

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили, что на предприятии, невзирая на требования законодательства об охране окружающей среды, в минувшем году допустили превышение норматива образования отходов первого (ртутьсодержащие лампы, люминесцентные трубки) и второго (отработанные свинцовые аккумуляторы) классов опасности почти на тонну.

По факту выявленных нарушений Челябинский транспортный прокурор отрыл в отношении директора по эксплуатации АО «Челябинское авиапредприятие» административной дело. По итогам рассмотрения материалов дела решением управления Росприроднадзора по региону должностное лицо было привлечено к штрафу в размере 10 тысяч рублей, добавляют в прокуратуре.

Челябинск, Олег Кирьянов

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