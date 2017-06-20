Сотрудница почты в Карталах, укравшая у клиентов 100 тысяч, избежала тюрьмы

Сотрудница почты в Карталах, похитившая у клиентов почтового отделения 100 тысяч рублей с использованием своего служебного положения, избежала реального тюремного срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Карталинского городского суда, таково решение судебной инстанции.

В суде было установлено, что, работая в одном из городских отделений почты, женщина дважды присвоила себе деньги других граждан. Своими действиями она причинила ФГУП «Почта России» ущерб в размере 100 тысяч рублей. Позднее, пытаясь скрыть факт присвоения денежных средств клиентов, сотрудница почты не оприходовала финансы в кассу отделения, а также не вносила данные о движении денежных средств в ежедневные отчеты. Позднее полученными таким образом деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Когда факт преступления был вскрыт, женщина дала признательные показания, возместила часть причиненного ее действиями ущерба и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Это и помогло женщина сохранить свободу.

В суде сообщают, что женщину признали виновной в хищении имущества третьих лиц, вверенного ей, совершенном с использованием служебного положения. Основываясь на наличии ряда смягчающих обстоятельств, подсудимой решено назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Решением суда женщина лишена права занимать определенные должности на два с половиной года.

Челябинск, Олег Кирьянов

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