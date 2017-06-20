В Еманжелинске воры вскрыли три гаража

В Челябинской области неизвестный за три ночи вскрыли три гаража.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый владелец гаража пострадал в период 16-17 июня. Тогда в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы города, заявившей о краже из гаража. По словам заявительницы, злоумышленники нанесли ущерб в размере 4 тысяч рублей. Как было установлено позднее, воры обокрали гараж, расположенный на территории гаражно-строительного кооператива «Горводоканал» – посредством пролома крыши с помощью металлического штыря, злоумышленники проникли внутрь и похитили автомагнитолу, лежавшую внутри.

В ночь на минувший понедельник тем же способом был вскрыт еще один гараж в этом районе. Тогда, по данным газеты «Новая жизнь», воры вынесли краску и две катушки малярной ленты. Автомобиль и оборудование преступники в этот раз не трогали, а общий ущерб от кражи составил всего 500 рублей.

Позднее пострадал и еще один гараж, расположенный в районе 48-го квартала. Заявление об этой краже поступило в полицию 18 июня. Впрочем, в данном случае обошлось без ущерба, потому как владелец гаража не хранил в нем ничего ценного, пострадала лишь кровля. Сейчас по всем трем фактам проводится представительная проверка, стражи порядка пытаются установить лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Челябинск, Олег Кирьянов

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