В Чебаркуле «сотрудницы пенсионного фонда» подменили сбережения пенсионерки на фальшивку

Лжесотрудницы ПФР «прикололись» над пожилой жительницей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне днем в дежурную часть полиции Чебаркуля поступило заявление от пожилой женщины, проживающей в одном из домов по улице Мира. По словам пенсионерки, она стала жертвой неизвестных мошенниц.

Сотрудники полиции установили, что днем того же дня в квартиру 88-летней женщины явились две незнакомки лет 30-40 в темной одежде в возрасте 30-40 лет. Представившись сотрудницами пенсионного фонда, они под предлогом обмена денег попросили жертву показать им свои сбережения якобы для переписи номеров купюр. Как пишет «Первый областной», доверившись словам лжесотрудниц ПФР, пенсионерка показала им 10 тысяч рублей наличными. После того, как номера всех купюр были переписаны, женщины удалились, а пенсионерка позднее обнаружила, что одна из купюр достоинством 5 тысяч рублей заменена на подделку с надписью «Билет банка приколов».

В связи с участившимися случаями мошенничества в отношении людей преклонного возраста, в полиции рекомендуют граждан проявлять заботу и не оставлять своих пожилых родственников без присмотра.

Челябинск, Олег Кирьянов

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