Во второй тур выборов главы Чесменского района прошли все кандидаты

Конкурсная комиссия по выборам главы Чесменского района решила пропустить дальше всех шестерых кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сегодня в региональном кабмине состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выборам главы Чесменского муниципального района. Участники рабочей группы рассмотрели документы шести претендентов на должность главы района.

По словам начальника управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталия Шикова, конкурсная комиссия приняла решение о допуске всех кандидатов до второго тура.

В следующем этапе примут участие судья в отставке Михаил Зуболомов, инструктор профессиональной подготовки отдела МВД России по Чесменскому району Олег Мартынов, председатель районного Собрания депутатов Владимир Федяшев. Также за должность главы района поборется домохозяйка Эльвира Лебедева, координатор адвокатской деятельности в Чесме Сергей Лысенко и исполняющий обязанности главы Чесменского района Татьяна Жморщук.

Во втором туре конкурсанты пройдут собеседование с участниками комиссии, где покажут знание законодательства, устава и законов Челябинской области, законов РФ. На втором этапе каждый кандидат защищает свои программы социально-экономического развития территории и отвечает на вопросы конкурсной комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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