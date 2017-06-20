В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ближайший час и вечером 20 июня с сохранением на ночь и первую половину дня 21 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду.

Южноуральцам рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.17

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