Южноуральский махинатор, похитивший у пермяков свыше 9 млн рублей, получил срок

В Пермском крае осудили жителя Челябинской области, обманувшего два десятка вкладчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе пермской краевой прокуратуры, в Красновишерском районном суде рассмотрено уголовного дело в отношении 56-летнего выходца из Челябинской области, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет, вплоть до марта 2013 года, южноуралец привлекал деньги населения для участия в международной валютной бирже Forex, обещая вкладчикам высокий ежемесячный доход. Деньги клиентов аферист собирал от лица организованной им компании «Союз-Инвест».

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Со знанием дела сообщая о возможных рисках торговли на финансовом рынке, лжеинвестор гарантировал вкладчикам полную сохранность их вложений, а также возврат средств по первому требованию.

Отметим, изначально мошенник действительно выплачивал некоторым клиентам их доходы от биржевого заработка, правда, не из кассы предприятия, а из денег других вкладчиков.

Потерпевшими от действий мошенника признаны 18 жителей Березников, Красновишерска и Соликамска.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил южноуральца к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, взыскав в пользу потерпевших более 8,4 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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