Железнодорожный перформанс: челябинец два часа провисел на высоковольтных проводах

Житель Челябинска залез на опору ЛЭП и наотрез отказался слезать.
Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения,
19 июня поступил звонок от сотрудник РЖД, сообщивших, что на 10-метровом столбе у железной дороги поселился мужчина.
Прибывшие на место спасатели распорядились обесточить провода. Затем один из сотрудников приставил к горожанину лестницу и предложил ему спуститься.
В ответ челябинец стал удирать от спасателей, ловко перемещаясь по высоковольтным проводам. Игра в кошки-мышки продолжалась не менее двух часов.
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В итоге мужчина все же выбился из сил и решил спуститься самостоятельно. Там каскадера уже поджидали полицейские. Мужчину отвезли в участок для дальнейших разбирательств.
Челябинск, Юлия Димова
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