Вторник, 20 июня 2017, 16:23 мск

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Железнодорожный перформанс: челябинец два часа провисел на высоковольтных проводах

Железнодорожный перформанс: челябинец два часа провисел на высоковольтных проводах

Житель Челябинска залез на опору ЛЭП и наотрез отказался слезать.

Как сообщили РИА в городской службе спасения,

19 июня поступил звонок от сотрудник РЖД, сообщивших, что на 10-метровом столбе у железной дороги поселился мужчина.

Прибывшие на место спасатели распорядились обесточить провода. Затем один из сотрудников приставил к горожанину лестницу и предложил ему спуститься.

В ответ челябинец стал удирать от спасателей, ловко перемещаясь по высоковольтным проводам. Игра в кошки-мышки продолжалась не менее двух часов.

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В итоге мужчина все же выбился из сил и решил спуститься самостоятельно. Там каскадера уже поджидали полицейские. Мужчину отвезли в участок для дальнейших разбирательств.

Челябинск, Юлия Димова

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