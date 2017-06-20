Загрязнение челябинского воздуха вылилось во второе уголовное дело

В Челябинске возбуждено второе уголовное дело по фактам загрязнения воздуха промышленными выбросами.

Как уже сообщал «Новый День», в январе-феврале текущего года, по данным постов наблюдения, в разных районах Челябинска фиксировалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола – в 3 раза. По итогам прокурорской проверки отдел дознания УМВД по Челябинску возбудил уголовное дело по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеоусловий.

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Сегодня стало известно об очередном уголовном деле в отношении загрязнителей челябинского воздуха. Однако конкретных фигурантов и в том, и в другом деле пока нет.

Напомним, 15 марта специалисты Роспотребнадзора сделали замеры в Металлургическом районе. Исследование взятых проб показало превышение ПДК нафталина, являющегося маркерным веществом для предприятия ООО «Мечел-кокс», в 45 раз.

В пресс-службе областного полицейского главка, как и в УМВД по Челябинску информацию об уголовном преследовании пока не комментируют.

Напомним, по итогам проверки фактов загрязнения атмосферы вредными веществами 2 класса опасности Росприроднадзор принял решение о полном запрете промышленных выбросов ООО «Мечел-кокс». Аннулирование разрешения на выбросы предполагает, что отныне все вредные вещества, скапливаемые в воздухе в зоне влияния завода, признаются сверхнормативными. При этом предприятие компенсирует негативное воздействие на окружающую среду оплатой по повышенным коэффициентам.

Челябинск, Юлия Димова

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