Шумные вечеринки до утра закончились для челябинки судом

Хозяйку коттеджа в Челябинске обвинили в организации нелегального развлекательного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший понедельник комиссия при администрации Челябинска составила протокол за нарушение закона «О тишине» в отношении хозяйки коттеджа на территории поселка Мебельный. Также женщине вменяют незаконное предпринимательство.

Танцы, крики, громкая музыка на всю улицу стали неотъемлемой частью ночной жизни небольшого поселка. А когда гости увеселительного заведения начинают поздней ночью пускать фейерверки – вся округа просыпается от звука сработавшей сигнализации припаркованных авто.

Местные жители утверждают, что владелица 3-этажного коттеджа устроила в своем доме незаконный развлекательный центр, сдавая коттедж посуточно большим компаниям. Во время особенно громких гулянок приходилось неоднократно вызывать полицию. Стражи порядка приезжали, стучались в ворота, однако, не дождавшись ответа, были вынуждены развернуться и уехать. Так что решать проблему пришлось участковому.

Полицейский провел опрос соседей и передал материалы по нарушению в городскую администрацию. Также было открыто административное производство за осуществление предпринимательской деятельности без наличия разрешения и государственной регистрации. На данный момент проводится проверка, после которой материалы дела будут направлены полицией на рассмотрение мирового суда.

Нарушительница отрицает, что сдает коттедж в аренду. Впрочем, если нарушение закона «О тишине» грозит небольшим штрафом до 5 тысяч рублей, то незаконное предпринимательство наказывается куда более жесткими мерами.

Челябинск, Олег Кирьянов

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