Среда, 21 июня 2017, 10:29 мск

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Жителей Кыштыма эвакуировали из-за утечки хлора

Жителей Кыштыма эвакуировали из-за утечки хлора

Целая улица в южноуральском муниципалитете была эвакуирована из-за утечки хлора.

Как сообщили РИА в пресс-службе Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о резком неприятном запахе рядом с домом по улице Свердлова, 65 поступил в диспетчерскую службу вчера в 20:10. На место выехали экстренные службы. Полиции пришлось эвакуировать жителей 20 домов частного сектора.

По предварительным данным, кто-то повредил баллон с жидким хлором, доставая его из грузового автомобиля. Запах хлора распространился в радиусе 300 метров.

Спасатели устранили утечку и доставили его в «Кыштымводоканал» на утилизацию.

По информации спасателей, никто из жителей не пострадал. Горожане рассказывают, что на существенной площади в месте ЧП погибла вся растительность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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