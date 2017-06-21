Жителей Кыштыма эвакуировали из-за утечки хлора

Целая улица в южноуральском муниципалитете была эвакуирована из-за утечки хлора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о резком неприятном запахе рядом с домом по улице Свердлова, 65 поступил в диспетчерскую службу вчера в 20:10. На место выехали экстренные службы. Полиции пришлось эвакуировать жителей 20 домов частного сектора.

По предварительным данным, кто-то повредил баллон с жидким хлором, доставая его из грузового автомобиля. Запах хлора распространился в радиусе 300 метров.

Спасатели устранили утечку и доставили его в «Кыштымводоканал» на утилизацию.

По информации спасателей, никто из жителей не пострадал. Горожане рассказывают, что на существенной площади в месте ЧП погибла вся растительность.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.06.17

21 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Шумные вечеринки до утра закончились для челябинки судом. / Загрязнение челябинского воздуха вылилось во второе уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»