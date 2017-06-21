В Катав-Ивановске рухнула дамба с детьми, четверо пострадали

В Челябинской области подростки травмировались при обрушении моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне около 19 часов на городском пруду в Катав-Ивановске.

«Обрушился пролет моста на дамбе. Правая сторона по ходу движения из центра в Запрудовку. Есть пострадавшие подростки. Все живы», – написали в соцсетях очевидцы.

По данным горожан, в момент происшествия на мосту находились четверо школьников в возрасте от 13 до 16 лет, все они упали в воду. В результате происшествия один из подростков с ушибом грудной клетки, другой – с закрытой черепно-мозговой травмой, доставлены в больницу. Их приятельницы получили незначительные травмы и были направлены на амбулаторное лечение.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По мнению жителей, ЧП произошло по вине властей: непригодная для использования дамба эксплуатируется уже много лет, однако за это время отремонтировать объект чиновники так и не решились.

Челябинск, Юлия Димова

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