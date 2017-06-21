В Челябинске осужден драгдилер за 13 кило «соли» в газовом баллоне

Житель Ростова-на-Дону получил срок за покушение на сбыт крупной партии наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 30-летний наркодилер в составе организованной преступной группы занимался продажей запрещенных смесей через интернет-магазин.

В суде установлено, что ростовчанин вместе с подельниками привез на продажу в Татарстан порядка 2,5 килограммов соли, еще 2,4 килограммов наркотиков пытался передать клиентам в Пермском крае.

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В южноуральскую столицу наркосбытчик прибыл летом прошлого года.

Напомним, 28 июня на улице Конноспортивной в Металлургическом районе автомобиль ростовчанина остановили сотрудники вневедомственной охраны. В ходе досмотра в багажнике легковушки полицейские нашли газовый баллон объемом 100 литров. В нем лежали 24 расфасованных пакета с «солью» общим весом 13 килограммов. Задержанный наркосбытчик попытался скрыться от стражей порядка, однако водителя скрутили и доставили в участок.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Также подозреваемому вменили легализацию 1,1 миллиона рублей, вырученных от продажи запрещенных веществ.

Суд приговорил драгдилера к 7 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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