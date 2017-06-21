Южноуральский губернатор устроил выволочку мэрам после ЧП на дамбе в Катав-Ивановске

После ЧП, в котором пострадали подростки, губернатор Южного Урала устроил разнос главам муниципалитетов.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вчера вечером в Катав-Ивановске.

С моста дамбы обрушился пролет. Вместе с железобетонной плитой в воду рухнули четверо школьников 13-16 лет. В результате один из подростков с ушибом грудной клетки, другой – с закрытой черепно-мозговой травмой, доставлены в больницу. Их приятельницы получили незначительные травмы и были направлены на амбулаторное лечение.

Кстати, местные жители винят в ЧП именно мэрию: непригодное для использования сооружение эксплуатируется уже много лет, однако до последнего времени чиновников это не волновало.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский не стал обходить инцидент в ходе сегодняшнего совещания с представителями органов местного самоуправления. «Главам муниципалитетов взять на особый контроль организацию занятости детей в каникулярное время, – ультимативно заявил глава региона. – У нас с начала каникул уже два ребенка утонули. В Каслях школьник пропал, ищем с 14 июня. Теперь еще ЧП в Катав-Ивановске. Что там у вас произошло?»

Глава города Евгений Киршин кратко обрисовал ситуацию с инцидентом на дамбе. «Плита упала на дамбе. Дети развлекались, качались на дамбе. Ничего серьезного, у них ссадины, ушибы», – рассказал чиновник.

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«У кого на балансе дамба?» – поинтересовался губернатор. «Мы сейчас выясняем, ЧП вчера вечером произошло, поздно», – попытался оправдаться мэр Катав-Ивановска.

Что именно стало последней каплей – «ничего серьезного» или неосведомленность Евгения Киршина о собственнике сооружения, – однако после этого Борис Дубровский вспылил. «Еще раз повторяю: взять на особый контроль организацию занятости детей, – повысив тон, потребовал губернатор. – Ищите решения. У нас каждый раз, как только начинается каникулярное время, учащаются ЧП. И мы почему-то каждый раз воспринимаем это как обстоятельства непреодолимой силы. Это не совсем так. Ищите, чем занять детей. Спортивные мероприятия, еще что-то. И делать это нужно системно. На плите они качались. Пусть на качелях качаются!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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