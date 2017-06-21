В Челябинске полуторагодовалый малыш вывалился из окна

В Челябинске маленький мальчик упал с четвертого этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, инцидент произошел накануне днем в Советском районе. Ребенок полутора лет находился в квартире с бабушкой.

В какой-то момент женщина отвлеклась на домашние дела, оставив внука возле распахнутого окна.

По предварительным данным, мальчик облокотился на подоконник, потерял равновесие и вывалился из окна. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали.

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В настоящий момент полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, похожий случай в минувшее воскресенье произошел в Металлургическом районе. Двухлетний ребенок по недосмотру взрослых выпал из окна дома по улице Пети Калмыкова. Пока мальчик вместе с младшим братиком резвились на подоконнике у открытого окна, их мать спала. Очевидцы отмечают, что следом за одним сыном из окна мог прыгнуть и другой, однако непутевую мать вовремя разбудили соседи.

Челябинск, Юлия Димова

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