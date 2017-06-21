Жительницу Миасса, изуродовавшую незнакомку в клубе, отпустили на свободу

В Миассе суд огласил приговор женщине, напавшей на обидчицу с осколком бутылки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, преступление произошло в ноябре 2016 года в одном из увеселительных заведений. Между двумя посетительницами клуба разгорелся конфликт на почве личной неприязни. Вскоре разборки отдыхающих пресек охранник.

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Затем одна из женщин вышла с подругами на улицу, вторая ринулась за ней. На крыльце клуба горожанка разбила бутылку и набросилась на незнакомку, исполосовав ей лицо «розочкой».

В результате происшествия пострадавшую с порезом скулы и щеки доставили в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении женщины возбудили уголовное дело.

В суде установлено, что подозреваемая причинила незнакомке неизгладимый вред: обезобразившие лицо шрамы навсегда изменили ее внешний вид.

Подсудимая вину признала, заявив о желании компенсировать причиненный вред.

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и выплатой 150 тысяч рублей в счет морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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