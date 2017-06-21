Число стобалльников по ЕГЭ в Челябинской области перевалило за тридцать

Физика и литература дали Челябинской области еще 14 стобалльников по ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в регионе стали известны результаты единого государственного экзамена по физике, литературе и обществознанию.

Так, в этом году 100-балльниками по физике стали 6 участников ЕГЭ, по литературе 100 баллов набрали 8 выпускников.

«Мы очень рады такому количеству стобалльников в этом году. На сегодняшний день у нас уже 32 выпускника, получившие 100 баллов. Поздравляем всех выпускников, а также их родных и преподавателей с высокими результатами», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

С результатами ЕГЭ по физике, литературе и обществознанию выпускники могут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ.

В случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или непосредственно в конфликтную комиссию Челябинской области 22 и 23 июня.

Заседания конфликтной комиссии Челябинской области по физике, литературе и обществознанию основного периода ГИА-11 проводятся в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20-а).

Заседание конфликтной комиссии по обществознанию состоится 26 и 27 июня, по физике и литературе – 28 июня.

Отметим, рассмотрение апелляций может проводиться в присутствии апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей), которым необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком (паспорт и свидетельство о рождении ребенка).

Челябинск, Виктор Елисеев

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