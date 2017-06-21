Иностранец, заявивший о краже «золотого» портфеля в Челябинске, соврал

В Челябинске по подозрению в ложном доносе арестовали жертву ограбления.

Как уже сообщал «Новый День», днем 14 июня в полицию позвонил гражданин Армении. Мужчина сообщил, что на Бродокалмакском тракте на него напали двое налетчиков с пистолетом, отобрали сумку с ценностями и скрылись. По подсчетам заявителя, в сумке лежали золотые украшения стоимостью 50 тысяч рублей, 25 тысяч долларов и около 1 миллиона рублей наличными.

Для поимки грабителей полиция ввела план «Перехват», бойцы в касках и бронежилетах до позднего вечера дежурили на выездах из города.

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Однако вскоре выяснилось, что вооруженного ограбления и вовсе не было.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что никакие противоправные действия в отношении заявителя не совершались. Следователи полагают, что заявитель инсценировал похищение денег, чтобы отсрочить выплату кредиторам накопившегося долга.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления.

Примечательно, что в отношении иностранца уже расследуется другое уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».

По данным полиции, что мужчина под предлогом ремонта автомобиля похитил у ее владельца более 100 тысяч рублей. На время следствия подозреваемый был оставлен под подпиской о невыезде. Однако после истории с ложным доносом «жертву» ограбления поместили в СИЗО.

Челябинск, Юлия Димова

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