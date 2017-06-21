Челябинская область может не успеть выполнить поручение президента

На Южном Урале могут не успеть выполнить поручение президента по ликвидации аварийного жилфонда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два с небольшим месяца до наступления контрольного срока выполнения поручения президента России Владимира Путина о расселении и ликвидации домов, признанных ветхо-аварийными до 1 января 2012 года, в Челябинской области снесено лишь 73% зданий. Об этом заявил первый заместитель регионального министра строительства и инфраструктуры Виталий Передерий в ходе совещания губернатора Бориса Дубровского с главами муниципалитетов.

Напомним, всего до 1 сентября нынешнего года власти Челябинской области должны были расселить 192 тысячи квадратных метров. На сегодня расселена 161 тысяча «квадратов». Однако с тем, что в указанный срок удастся переселить жителей оставшихся домов, у чиновников сомнений нет: в Челябинске и ряде других городов области в высокой степени готовности находятся несколько многоквартирных домов, которые будут введены в эксплуатацию самое позднее в конце июля.

А вот по поводу второй части поручения президента – о ликвидации расселенного ветхо-аварийного жилфонда до 1 сентября 2017 года – у чиновников регионального минстроя есть определенные опасения. Впервые внимание глав муниципалитетов на эту проблему глава ведомства Виктор Тупикин обратил еще в марте этого года. Тогда министр заявил, что в целом ряде территорий работы по сносу ветхо-аварийных домов практически не проводятся. Между тем, поручение главы государства говорит не только о расселении, но и о сносе расселенных домов.

«На сегодня из 1 тысячи 411 домов, признанных аварийными, снесено 1 тысяча 37. Это 73%», – констатировал первый замминистра Виталий Передерий.

Таким образом, за оставшиеся два с небольшим месяца необходимо снести 274 дома. Между тем, после мартовского совещания, когда работы по ликвидации ветхого жилфонда активизировались, было снесено всего 95 домов. Смогут ли местные власти ускориться практически втрое, чтобы выполнить поручение Владимира Путина, – большой вопрос. Особые опасения в этом плане у регионального минстроя вызывают Саткинский район, Усть-Катав, Копейск и Карабаш.

Челябинск, Виктор Елисеев

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