Южноуральские чиновники не в курсе, что у них творится со свалками

Южноуральское минэкологии упрекнуло муниципальных чиновников в недостоверных отчетах по несанкционированным свалкам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за первый квартал 2017 года в регионе обнаружено 297 несанкционированных свалок площадью 145 гектаров. Об этом сообщила министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

По словам чиновницы, ежеквартально на территории области выявляется около 300-400 стихийных, несанкционированных свалок. «Основными причинами захламления территорий являются отсутствие учета образования отходов и контроля за их движением, а также отсутствие полигонов, соответствующих требованиям законодательства, – отметила г-жа Гладкова. – Всего на территории области действует 5 полигонов, на которые поступает только 15% от образуемых отходов. Остальная часть образуемых ТКО размещается на свалках, в том числе несанкционированных, где отсутствует какой-либо учет поступающих отходов».

При этом чиновники на местах зачастую не владеют ситуацией, хотя, например, из выявленных в первом квартале этого года несанкционированных свалок 230 располагается на землях населенных пунктов, отметила чиновница. «Некоторые муниципалитеты говорят, что у них вообще нет таких свалок, – рассказала Ирина Гладкова. – Но население все равно выявляет их и сообщает нам. А какие-то муниципалитеты говорят, что свалки есть, указывают, где, а люди потом сообщают о несанкционированных скоплениях отходов в совершенно других местах, чем те, которые указаны в отчетах».

Челябинск, Виктор Елисеев

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