Хорошо не снег: дождь и порывистый ветер задержатся на Южном Урале

Синоптики продлили неблагоприятный прогноз на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, c 21 июня до 22 июня на территории Южного Урала прогнозируются дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 12, при грозах до 15-20 метров в секунду.

Южноуральцам рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Челябинск, Виктор Елисеев

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