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В Челябинской области бывший депутат получил 12 лет за удар инспектора ДПС ножом в грудь

В Челябинской области бывший депутат получил 12 лет за удар инспектора ДПС ножом в грудь

Бывшему южноуральскому депутату, который нанес инспектору ДПС удар ножом в грудь, вынесли приговор.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского областного суда, бывший депутат и учитель из Уйского района приговорен к 12 годам колонии строго режима и ограничении свободы на 18 месяцев после отбытия наказания. Кроме того, осужденный должен будет выплатить потерпевшему стражу порядка 500 тысяч рублей компенсации.

Напомним, это преступление было совершено в августе минувшего года. Тогда экипаж ДПС остановил на дороге в Уйском районе Челябинской области легковой автомобиль. От водителя разило спиртным, поэтому сотрудники автоинспекции предложили ему проследовать на освидетельствование, однако мужчина отказался. Один из стражей порядка сел вместе с ним в патрульный автомобиль, чтобы составить протокол. В этот момент бывший депутат достал охотничий нож и изо всех сил вонзил его инспектору в грудь. Лезвие ножа прошло лишь в считанных сантиметрах от сердца – инспектор чудом выжил.

Челябинск, Олег Кирьянов

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