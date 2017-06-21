Тарифы на услуги ЖКХ в Челябинской области вырастут на 3,9%

В Челябинской области утвержден предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля текущего года тарифы за электроэнергию и газ вырастут для населения на 3,9%. По данным исполняющего обязанности регионального министра тарифного регулирования и энергетики Антона Дрыги, отопление во втором полугодии подорожает на 2,7%, водоснабжение увеличится в цене на 9%, водоотведение – на 8,8%.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Чиновник напомнил, что на федеральном уровне предусмотрено ограничение совокупной платы граждан с учетом всех расходов за коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства РФ, средний индекс увеличения платы за «коммуналку» для населения Челябинской области с 1 июля установлен на уровне 3,9% с предельно допустимым отклонением 2,3% для отдельных территорий.

Отметим, при полном отказе от бюджетного субсидирования экономически обоснованный рост тарифов составил бы в среднем более 8%.

Сдерживать регулярно возрастающие показатели стоимости коммунальных услуг южноуральским властям пока позволяют льготные тарифы на тепло для населения. При этом на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим предприятиям в текущем году из областного бюджета выделено порядка 1,2 миллиарда рублей.

В случаях, когда рост платежей за услуги ЖКХ по сравнению с декабрем 2016 года превышает 3,9%, южноуральцам вне зависимости от величины доходов рекомендуют обратиться за начислением адресной субсидии в органы соцзащиты.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.06.17

В Челябинской области бывший депутат получил 12 лет за удар инспектора ДПС ножом в грудь. / Хорошо не снег: дождь и порывистый ветер задержатся на Южном Урале. / Южноуральские чиновники не в курсе, что у них творится со свалками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»