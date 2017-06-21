ВИЧ-инфицированный челябинец, похитивший и изнасиловавший женщину, предстанет перед судом

Закончено расследование по делу ВИЧ-инфицированного челябинца, похитившего и изнасиловавшего обитательницу реабилитационного центра.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено в начале апреля этого года.

Знакомые 19-летнего челябинца, работавшие в реабилитационном центре, попросили его сопроводить нетрезвую женщину в другой центр реабилитации – находясь в не совсем вменяемом состоянии, сделать это самостоятельно женщина попросту не могла.

Молодой человек дал свое согласие. По дороге его спутница немного протрезвела и обратила внимание, что ее везут не туда. Оказалось, парень решил воспользоваться беспомощностью пассажирки и принудить ее к сексуальному контакту. Однако женщина, даже находясь в нетрезвом состоянии, нашла в себе силы отказать. Тогда злоумышленник остановил автомобиль на пересечении улиц Кудрявцева и Сталелитейной, нанес жертве два удара в лицо, завел за забор и надругался, порвав на ней одежду.

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Расследование дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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