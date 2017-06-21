В Уйском районе задержали грабителя с большой дороги

Южноуральские полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей на трассе М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, южноуралец подозревается в серии ограблений водителей большегрузных автомобилей на федеральной трассе М-5.

Как рассказали в ведомстве, во время отработки территории обслуживания оперативные сотрудники ОМВД по Уйскому району установили, что мужчина скрывается у своего знакомого – ранее судимого жителя поселка Бирюковский.

Во время задержания подозреваемый пытался скрыться, однако его удалось задержать. Сразу после этого мужчину передали сотрудникам ОМВД по Златоусту.

Челябинск, Олег Кирьянов

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