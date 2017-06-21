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Траву не рвать, ягоды не есть: южноуральцам на месяц запретили ходить в лес

Траву не рвать, ягоды не есть: южноуральцам на месяц запретили ходить в лес

В лесах Варненского района завелся опасный вредитель. Хвойные деревья под угрозой уничтожения.

Как передает корреспондент РИА , в связи с угрозой уничтожения хвойных деревьев из-за увеличившейся популяции звездчатого пилильщика-ткача лесничие приступили к обработке зеленых насаждений в районе села Толсты.

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Мероприятия по уничтожению крылатых насекомых продлятся до 30 июня, сообщает газета «Советское село».

В этот период жителей Варненского района просят воздержаться от лесных прогулок, сбора грибов и ягод, лекарственных трав, выпаса скота и установки улей.

Кстати, запрет на посещение лесов будет действовать еще 20 дней после химической обработки.

Возобновить лесные прогулки южноуральцам разрешат лишь во второй половине июля.

Челябинск, Юлия Димова

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