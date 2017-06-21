Пенсионерку из Еманжелинска оштрафовали за пропаганду «Свидетелей Иеговы»

Пожилую жительницу Еманжелинска привлекли к административной ответственности за запрещенную миссионерскую деятельность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники прокуратуры и полиции Еманжелинска провели совместную проверку, в ходе которой было установлено, что в апреле текущего года 76-летняя жительница города распространяла в общественных местах среди горожан буклеты с информацией о религиозной организации «Свидетели Иеговы».

По итогам проверки в отношении женщины было открыто административное дело за осуществление миссионерской деятельности в нарушение требований закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Мировым судом пожилой иеговистке назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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