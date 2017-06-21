В школе и больнице Челябинской области кормили кашей из опасной крупы

В соцучреждениях Южного Урала «всплыла» опасная крупа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, сотрудники ведомства провели рейд по южноуральским социальным учреждениям и проверили соблюдение действующего законодательства в области безопасности и качества продуктов питания при закупках на государственные нужды. В двух проверенных учреждениях были выявлены проблемы.

Как оказалось, используемые в кыштымской городской больнице горох, а также ячневая и перловая крупа, не соответствуют требованиям ГОСТа по целому ряду показателей. Это же касается риса, который использовался в гимназии №23 Челябинска. По фактам выявленных нарушений руководителям обоих учреждений внесены предписания о возврате продукции ненадлежащего качества поставщикам и замене ее на безопасный товар, который бы соответствовал действующим нормам и требованиям.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 21.06.17

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