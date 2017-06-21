Полиция Магнитки задержала мотоциклиста, сбившего девушку и сбежавшего

В Магнитогорске задержали мотоциклиста, сбежавшего с места ДТП.

Как сообщал ранее «Новый День», дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июня около 11:50 на пересечении улиц Советская и Гагарина. Неизвестный мужчина, управляя мотоциклом, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть, после чего с места происшествия скрылся.

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила сегодня, что водитель мотоцикла, совершивший наезд на пешехода, был установлен. Им оказался 27-летний, неработающий житель города Магнитогорска, который хранил мотоцикл в одном из садовых товариществ города.

Как оказалось, магнитогорец разъезжал на байке, не зарегистрированном в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков. К тому же у него не было водительских прав.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статьям 12.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами), 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является) и 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

Челябинск, Виктор Елисеев

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