Жительница Челябинской области обвинила сотрудников ФСИН в избиении сына

Надзирателей следственного изолятора №4 Златоуста обвинили в избиении арестанта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалоба на противоправные действия представителей ФСИН поступила в аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Обратившаяся женщина заявила, что сотрудники СИЗО №4 причинили телесные повреждения ее сыну, в период следственных действий находящемуся под стражей.

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Сотрудники отдела по защите прав осужденных прибыли в изолятор для выяснения обстоятельств произошедшего. По данным общественников, в ходе беседы с заключенным факты, изложенные в поступившей к ними жалобе, частично подтвердились.

Между тем, сообщать какие-либо подробности избиения арестанта СИЗО №4 в пресс-службе южноуральского омбудсмена на данный момент отказываются.

В ближайшее время собранные материалы будут направлены в следственный отдел Златоуста для дополнительной проверки сообщения о совершенном преступлении.

Согласно действующему законодательству правоохранители обязаны принять процессуальное решение не позднее трех дней с момента поступления обращения.

Челябинск, Юлия Димова

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