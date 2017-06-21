С глаз долой, из сердца вон: южноуральца заставили свести татуировку-свастику

Жителя Златоуста наказали за демонстрацию нацистской символики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, 28-летний местный житель разместил на своей странице в соцсети фотографии с изображением своей правой руки, украшенной татуировкой в виде символа, схожего со свастикой.

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В отношении нарушителя возбудили административное дело. Молодой человек, уличенный в публичном демонстрировании нацистской символики, полностью признал вину.

В ведомстве добавили, что сразу после случившегося пользователь Интернета удалил снимки и в ближайшее время пообещал свести злополучную татуировку.

Рассмотрев материалы дела, суд выписал горожанину штраф в 1,5 тысячи рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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