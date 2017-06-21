Никто не хочет на окраину: в Челябинске предложили вернуться к уплотнительной застройке в центре

В Челябинской городской Думе назвали нецелесообразной поквартальную застройку окраин мегаполиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, на комиссии по градостроительству и землепользованию депутаты обсудили техническое задание на разработку проекта генерального плана Челябинска.

Рассмотрев техническое задание, парламентарии внесли свои замечания. В частности, депутаты отметили, что расширение границ города не совсем целесообразно, поскольку возведение микрорайонов на окраинах городского округа повлечет за собой прокладывание дополнительных коммуникаций, а также создание дополнительной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, транспортных маршрутов. Более эффективным путем развития города думцы считают снос ветхих старых домов в центре города и строительство нового жилья на освободившейся территории. Это более экономически выгодное направление, считают в Думе, поскольку не требует создания новых объектов инфраструктуры, а только расширение уже существующих.

Вряд ли это предложение можно счесть более целесообразным, нежели расширение границ. По сути, депутаты предлагают возобновить практику точечной застройки. Почему парламентарии ведут речь именно о центре Челябинске? Ведь здесь уже практически не осталось ветхих кварталов. Если и можно где-то встретить аварийные дома, то речь идет, как правило, об отдельных зданиях. Ведь сносом ветхих зданий в центре города строители занялись в первую очередь, когда действовал механизм расселения аварийных домов за счет застройщика. И теперь на освободившихся местах уже многие годы стоят относительно новые многоэтажки.

Между тем, думцы почему-то не вспомнили о разваливающихся на глазах жильцов ветхих домах в Металлургическом районе Челябинска. Не пришло им на ум и то, что в срочном переселении нуждаются жители аварийных зданий в Тракторозаводском и Ленинском районах города. Но кому же интересно застраивать окраины?

Не совсем понятен и аргумент о большей экономической выгоде с точки зрения инфраструктуры. Возможно, коммунальная инфраструктура и может быть расширена. Но как, интересно, депутаты планируют «расширять» существующие в центре школы и детские сады, земельные участки которых отнюдь не безразмерны? Строить дополнительные площади за счет спортивных и игровых площадок, зеленых насаждений? И, самое главное, строить настолько ударными темпами, чтобы можно было закончить все работа за 2-2,5 месяца?

А ведь еще 10 лет назад власти города заявляли, что центр Челябинска застраивать не планируется, а на месте снесенных ветхо-аварийных домов необходимо создавать общественные пространства: парки, скверы и прочее. Впрочем, это были совсем другие власти, и нынешняя администрация за их обещания ответственности не несет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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