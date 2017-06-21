Сели в лужу: на Южном Урале машина скорой помощи заглохла в воде

В Озерске медицинская бригада попала в дождевой плен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня днем неподалеку от городской стоматологии.

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На площади в несколько квадратных метров после обильных дождей образовалась внушительная лужа. В нее и угодил автомобиль с опознавательными знаками центральной медсанчасти №71 ФМБА России, сообщает «Озерск74».

Сколько времени водитель «скорой» не мог завести отказавший двигатель и спешила ли бригада на вызов к пациенту, не уточняется.

Тем временем, глава ЗАТО обратился к горожанам с официальным заявлением. «Второй день дожди проверяют на прочность дороги и ливневую канализацию Озерска, – написал на своей странице в соцсети Евгений Щербаков. – Прошу отправлять мне фотографии и информацию о самых затопленных местах в городе для принятия мер. По результатам будут сделаны оргвыводы».

Челябинск, Юлия Димова

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