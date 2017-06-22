Экс-начальнику районного отдела полиции Челябинска огласили приговор

В Челябинске экс-сотрудника МВД отправили в колонию за крышевание игорного бизнеса.

Как уже сообщал «Новый День», в январе текущего года оперативники накрыли двухэтажное подпольное казино, спрятанное в частном доме Тракторозаводского района. В ходе осмотра изъято 64 игровых автомата. По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны три местные жительницы 29-ти и 30-ти лет.

Также в ходе расследования уголовного дела правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ выявили факт получения взятки исполняющим обязанности начальника Тракторозаводского отдела УМВД по Челябинску.

По версии следствия, с января по октябрь 2016 года полицейский, работавший тогда начальником районного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, через двух посредников получил несколько взяток на общую сумму в 800 тысяч рублей от хозяек нелегального бизнеса. За вознаграждение сотрудник МВД сообщал о готовящихся проверках полиции и прокуратуры. Изначально задержанному предъявили обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, однако в ходе судебного следствия факт получения должностным лицом взятки в крупном размере не подтвердился.

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Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, бывший начальник районного отдела полиции признан виновным в получении от организаторов подпольного казино взятки на общую сумму не менее 140 тысяч рублей.

Экс-полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,4 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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