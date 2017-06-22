В Копейске зарезали выпускника девятого класса

В подъезде дома копейского поселка погиб выпускник 9-го класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на 21 июня в поселке Потанино.

По предварительным данным, около 2 часов ночи компания подростков, употреблявших пиво, повздорила со взрослым мужчиной (по некоторым данным, также нетрезвым). Словесная перепалка быстро переросла в драку, активное участие в которой принял и юный копейчанин.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Когда драка закончилась, 43-летний оппонент подростков направился в подъезд дома. За ним последовал и юноша, закончивший в этом году девятый класс. Мужчина успел дойти до квартиры и вернуться с ножом, чтобы нанести роковой удар своему противнику.

От полученного ранения подросток скончался до приезда «скорой».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве школьника задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.06.17

Экс-начальнику районного отдела полиции Челябинска огласили приговор. / 22 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: нате, берите. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»