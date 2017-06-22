Юные южноуральцы могли быть погребены под обломками детсадовских игровых площадок

Прокуратура потребовала у руководства трех детских садов Челябинской области заменить разваливающееся оборудование игровых площадок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Октябрьского района проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В ходе проверки были обследованы детские игровые площадки, находящиеся на территории дошкольных образовательных учреждений, на предмет соответствия требованиям безопасности размещенных на них объектов, предназначенных для досуга и отдыха детей. Произведен функциональный осмотр ряда игровых площадок с целью проверки исправности и устойчивости оборудования.

Установлено, что игровое оборудование на территории трех детских садов не соответствует предъявляемым требованиям ГОСТ. Так деревянные конструкции игрового инвентаря обветшали и требовали замены, к тому же были толком не закреплены. Проржавевшие крепления качелей также давно уже требовали замены.

«Выявленные нарушения возникли в связи с ненадлежащей организацией контроля со стороны руководства дошкольных образовательных учреждений за состоянием оборудования детских игровых площадок и могут привести к тяжким последствиям для жизни и здоровья детей», – отметили в прокуратуре.

В связи с чем, прокурором района руководителям дошкольных образовательных учреждений внесены представления с требованием привести игровые площадки в соответствие требованиям государственных стандартов.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений поставлено в прокуратуре района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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