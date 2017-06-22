Челябинские чиновники заплатят за ногу юной танцовщицы

В Челябинске суд обязал городской парк выплатить компенсацию за травму ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в надзорный орган обратилась мать 12-летней школьницы. Заявительница пояснила, что 2 сентября 2016 года ее дочери, выступавшей на празднике «День детства» в парке на улице Молодогвардцейцев, понадобилась помощь медиков.

Во время выступления в составе танцевального коллектива под ногами ребенка проломилась доска сцены. Осмотревшие девочку врачи диагностировали у нее колотую рану голени.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ходе проверки установлено, что за надлежащее состояние сцены отвечают представители муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха Калининского района». Прокурор в интересах ребенка обратился в суд с иском о взыскании морального вреда.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, пострадавшей выплатили компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.06.17

Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос на 20%. / Юные южноуральцы могли быть погребены под обломками детсадовских игровых площадок. / В Копейске зарезали выпускника девятого класса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»