Четверг, 22 июня 2017, 12:33 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

С выводком на спине: Таганай облюбовали островные птицы (ФОТО)

С выводком на спине: Таганай облюбовали островные птицы (ФОТО)
Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В южноуральском нацпарке Таганай обнаружили новый вид водоплавающих.

Как сообщили РИА в пресс-службе национального парка, редких для Южного Урала чернозобых гагар сотрудники научного отдела заметили на малом Тесьминском водохранилище, недалеко от старой плотины. Ранее островных птиц видели на соседнем Большом Тесьминском водохранилище.

«Новый День – Челябинск» , и

По мнению орнитологов, сейчас уже нет сомнений, что таганайские водоемы стали для гагар не просто зоной отдыха при перелете, а местом гнездования, где есть все необходимые условия – пища, «взлетная полоса» и отсутствие людей.

Отметим, в России чернозобые гагары в большинстве своем гнездятся на островах Баренцева и Карского морей.

В ближайшее время сотрудники нацпарка намерены понаблюдать за редкими гостями Таганая. «Делать это придётся с воды – гагары устраивают «дома» в труднодоступных местах, например, на всплывшем слое растительности, чтобы исключить визиты незваных гостей вроде куниц и цапель, – рассказывает сотрудник научного отдела Марина Середа.

Кстати, выводок у гагар небольшой – всего по 2-3 птенца. До того момента пока они научатся самостоятельно плавать, мать буквально возит детенышей на спине.

Новый День: С выводком на спине: Таганай облюбовали островные птицы (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.06.17

Челябинские чиновники заплатят за ногу юной танцовщицы. / Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос на 20%. / Юные южноуральцы могли быть погребены под обломками детсадовских игровых площадок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Южноуралец украсил коттедж лозунгом нацистских концлагерей

В Миассе поминальная свеча спалила жилой дом

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Челябинцы хотят метро

Челябинские чиновники заплатят за ногу юной танцовщицы

Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос на 20%
Все новости

Новости партнеров