С выводком на спине: Таганай облюбовали островные птицы (ФОТО)

В южноуральском нацпарке Таганай обнаружили новый вид водоплавающих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, редких для Южного Урала чернозобых гагар сотрудники научного отдела заметили на малом Тесьминском водохранилище, недалеко от старой плотины. Ранее островных птиц видели на соседнем Большом Тесьминском водохранилище.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По мнению орнитологов, сейчас уже нет сомнений, что таганайские водоемы стали для гагар не просто зоной отдыха при перелете, а местом гнездования, где есть все необходимые условия – пища, «взлетная полоса» и отсутствие людей.

Отметим, в России чернозобые гагары в большинстве своем гнездятся на островах Баренцева и Карского морей.

В ближайшее время сотрудники нацпарка намерены понаблюдать за редкими гостями Таганая. «Делать это придётся с воды – гагары устраивают «дома» в труднодоступных местах, например, на всплывшем слое растительности, чтобы исключить визиты незваных гостей вроде куниц и цапель, – рассказывает сотрудник научного отдела Марина Середа.

Кстати, выводок у гагар небольшой – всего по 2-3 птенца. До того момента пока они научатся самостоятельно плавать, мать буквально возит детенышей на спине.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.06.17

Челябинские чиновники заплатят за ногу юной танцовщицы. / Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос на 20%. / Юные южноуральцы могли быть погребены под обломками детсадовских игровых площадок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»