В Миассе поминальная свеча спалила жилой дом

В Миассе поминки в частном доме закончились пожаром.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о ЧП на улице Заповедной поступило накануне в 21:20.
К моменту приезда огнеборцев пламя охватило значительную часть жилой постройки. Находившиеся в доме хозяйка и несколько гостей самостоятельно выбрались на улицу.
В результате пожара никто не пострадал, однако дом получил серьезные повреждения и оказался непригоден для дальнейшего использования. По данным спасателей, на площади 12 квадратных метров выгорел пол, уничтожены стены и перекрытия площадью 28 «квадратов», повреждена кровля, оконные блоки, мебель и личные вещи.
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По предварительной версии, пожар произошел из-за опрокинувшейся свечи. В день трагедии в доме проходили поминки. Уже вечером хозяйка зажгла свечу, а сама ушла в другую комнату.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, подсчитывается материальный ущерб.
Челябинск, Юлия Димова
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