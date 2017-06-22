В Миассе поминальная свеча спалила жилой дом

В Миассе поминки в частном доме закончились пожаром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о ЧП на улице Заповедной поступило накануне в 21:20.

К моменту приезда огнеборцев пламя охватило значительную часть жилой постройки. Находившиеся в доме хозяйка и несколько гостей самостоятельно выбрались на улицу.

В результате пожара никто не пострадал, однако дом получил серьезные повреждения и оказался непригоден для дальнейшего использования. По данным спасателей, на площади 12 квадратных метров выгорел пол, уничтожены стены и перекрытия площадью 28 «квадратов», повреждена кровля, оконные блоки, мебель и личные вещи.

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По предварительной версии, пожар произошел из-за опрокинувшейся свечи. В день трагедии в доме проходили поминки. Уже вечером хозяйка зажгла свечу, а сама ушла в другую комнату.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, подсчитывается материальный ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

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