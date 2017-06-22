Южноуралец украсил коттедж лозунгом нацистских концлагерей

Жители Челябинской области возмутились вывеской на стене частного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о специфическом чувстве юмора владельца коттеджа в челябинском поселке Западный рассказали очевидцы.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что на фасаде двухэтажного дома размещена вывеска с надписью «Arbeit macht frei». В комментариях один жителей отметил, что аналогичные лозунги вывешивались в годы Второй Мировой войны на входе в немецкие концентрационные лагеря.

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«В слове «Arbeit» буква B перевернутая, что ли? Если так, то это прямая отсылка к Освенциму», – написал участник сообщества «Подслушано Копейск». Многие участники обсуждения напомнили, что вешать подобную вывеску после миллионов зверски убитых узников фашизма неэтично и даже кощунственно.

Другие с сожалением отметили, что под статью о демонстрации нацистской символики хозяин дома вряд ли попадет, экстремистской данную вывеску тоже не назвать.

Однако были и те, кто не увидел в нацистском лозунге ничего предосудительного: «А что? «Труд освобождает» вполне себе жизнеутверждающее заявление, если оно обсуждается в контексте финансовой независимости». «То есть лозунг «мир-труд-май» это нормально, а «труд освобождает» это плохо? То есть лозунг, призывающий к труду – это плохо?» – поддержал его собеседник.

Челябинск, Юлия Димова

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