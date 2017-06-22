Прокурор потребовал для экс-мэра Копейска 7 лет лишения свободы и штраф в 50 миллионов

Гособвинение потребовало отправить экс-главу Копейска Вячеслава Истомина в колонию на 7 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Копейском городском суде закончились прения по делу бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемом в получении взяток.

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В ходе прения прокурор потребовал для обвиняемого 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 50 миллионов рублей. Кроме того, гособвинение настаивает на запрете экс-чиновнику занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет.

Приговор Вячеславу Истомину будет вынесен 27 июня 2017 года.

Как уже сообщал «Новый День», Вячеслав Истомин был задержан в своем рабочем кабинете 25 июля 2016 года. Он обвиняется в получении взяток на сумму не менее 2 миллионов рублей. Бывший чиновник пошел на досудебное соглашение со следствием, поэтому рассмотрение уголовного дела проходит в упрощенном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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