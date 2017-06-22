Новые улицы Челябинска получат имена архитектора, поэта и металлурга

Челябинские депутаты одобрили названия для трех новых улиц города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, депутаты поддержали инициативу управления культуры областного центра о присвоении имен архитектора, поэта и металлурга, чья жизнь была в той или иной мере связана с Южным Уралом.

Улица в Центральном районе города, взявшая свое начало от Университетской набережной, будет присвоено название «улица Архитектора Александрова». Евгений Александров почти всю свою жизнь прожил в столице Южного Урала, был участником Великой Отечественной войны. Стал основателем современной архитектурной школы Челябинска.

В честь другого фронтовика получит название улица в Ленинском районе города – советского поэта Михаила Львова. Он родился на Южном Урале – в соседней Башкирии, закончил Миасский педагогический техникум, а среди его наград одна из наиболее значимых – премия Челябинского тракторного завода.

Наконец, улица с коттеджной застройкой в Металлургическом районе будет получит имя Николая Тулина, прошедшего на Челябинском металлургическом заводе путь от помощника мастера до директора завода. Позднее южноуралец занял пост заместителя министра черной металлургии СССР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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