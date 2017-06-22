Суд вынес приговор насильникам 17-летней девушки из Чебаркуля

Насильников 17-летней студентки из Чебаркуля приговорили к длительным срокам заключения.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал двух жителей Чебаркуля виновными в изнасиловании несовершеннолетней.

Напомним, это преступление было совершено в октябре минувшего года. Девушка познакомилась через Интернет с молодым человеком. Через несколько месяцев переписки в сети, она согласилась приехать к мужчине в гости в одну из многоэтажек, расположенных по улице «Зари». Однако в квартире, помимо ее 20-летнего кавалера, студентку ждали его двоюродные братья 35 и 20 лет. После непродолжительного совместного застолья все трое набросились на девушку и надругались над ней, угрожая сбросить с балкона с высоты десятого этажа. Спустя какое-то время все три участника группового изнасилования были задержаны стражами порядка. Самый старший из подозреваемых через несколько часов после задержания был найден мертвым в следственном изоляторе.

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Двое 20-летних молодых парней впоследствии предстали перед судом и были признаны виновными в изнасиловании. Одного из насильников приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, его подельника – к 9 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Челябинск, Олег Кирьянов

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