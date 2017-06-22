Противники Томинского ГОКа опасаются фальсификации публичных слушаний

Активисты-экологи заявили о готовящихся фальсификациях публичных слушаний по Томинскому ГОКу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе движения «Стоп-ГОК», завтра, 23 июня, пройдет сразу семь слушаний по подготовке инфраструктуры для строительства Томинского ГОКа.

«Представленная на публичные слушания документация проектов планировки и межевания не соответствуют в полной мере требованиям Градостроительного Кодекса, требует доработки после корректировки в полном объеме проекта Томинского ГОКа и проекта генерального плана Томинского сельского поселения», – заявляют активисты.

Так, по словам Светланы Князевой, проанализировавшей пакет документом, состав производственной площадки в проекте планировки и межевания не соответствует составу в документации «Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки Томинского сельского поселения», являющейся основополагающей, отмечает Светлана Князева. Например, в нем отсутствуют сооружения по обезвоживанию (сгущению) мокрых хвостов обогатительной фабрики. В пояснительной записке лишь упомянуты «сливы сгустителей хвостов обогащения», направляемые в гидротехническое сооружение (ГТС). Однако эта фраза не подтверждена информацией о сооружениях по сгущению, отсутствующей как в текстовой, так и в графических частях проекта планировки и межевания, отмечают активисты.

Есть и другие недочеты, что не помешало, однако, администрации Сосновского района настоять на их проведении.

Но опасения у общественных экологов вызывает не только это. «Все слушания ранее проводились под командованием частной оффшорной компании РМК (юрлица -собственники металлургического холдинга, действительно, имеют кипрскую прописку), а не под управлением Сосновской администрации, как положено по закону, – продолжают активисты. – Вход в Томинскую администрацию от жителей района закрывали сотрудники ЧОП. Для участия в слушаниях заинтересованных местных жителей создавались многочисленные препятствия в виде переноса времени и места заседаний с задержкой информирования об этих фактах, выбора площадок для слушаний с малой вместительностью залов, длительного контроля на входе, необоснованных препятствий в виде излишнего контроля документов, придирок при подъезде к месту слушаний служб охраны». Общественники опасаются, что все перечисленные факты повторятся на завтрашних слушаниях 23 июня.

Напомним, что публичные слушания будут проходить на фоне обострения противостояния представителей Томинского ГОКа (принадлежит РМК) и противников строительства комбината: активисты опасаются, что компания уже начала строительство предприятия, даже не получив разрешения, в АО «Томинский ГОК» эти подозрения отвергают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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