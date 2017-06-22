Челябинские аферисты обманули россиян на четверть миллиарда рублей

В Москве вынесли приговор челябинским мошенникам, обманувшим несколько сотен человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, на скамье подсудимых оказались семеро махинаторов, из них четверо – жители Челябинска в возрасте от 40 до 57 лет, остальные – москвичи.

Установлено, что указанные лица действовали от имени потребительского инвестиционного кооператива «ОВК», зарегистрированного в южноуральской столице.

Сообщники заключали с гражданами договоры займа и обещали ежемесячно выплачивать им высокие проценты. Однако реально исполнять взятые на себя обещания мошенники не планировали.

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В результате с июля 2007 года по февраль 2013 года сотрудники фирмы похитили у клиентов свыше 259 миллионов рублей. Потерпевшими от действий злоумышленников признаны более 370 потерпевших.

Впоследствии аферистов задержали и предъявили им обвинения за участие в преступном сообществе и хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении организатора кооператива выделено в отдельное производство.

Тверской районный суд Москвы назначил членам банды наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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